Positano. Scoperta la targa del tratto stradale dedicato alla memoria di Carlo Attanasio

Positano, Costiera amalfitana. Alle 18.30 di oggi, in località Montepertuso, è stata scoperta la targa della nuova strada dedicata a Carlo Attanasio, scomparso prematuramente ma il cui ricordo resta ben vivo nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Carlo era una persona buona, generosa e cordiale, amava lo sport e si è sempre prodigato per la squadra del San Vito Positano.

E l’Amministrazione Comunale positanese, avendo scelto di assegnare alle strade cittadine il nome di persone legate al paese per vari motivi, ha voluto onorare anche la memoria di Carlo intitolandogli il tratto stradale di accesso al campo sportivo di Montepertuso “V. De Sica”, dato il suo grande impegno a favore della scuola calcio per i ragazzi e per la stessa squadra del San Vito Positano.

Ed oggi, dopo la benedizione parte del parroco Don Raffaele Celentano, alla presenza dei familiari di Carlo Attanasio e del sindaco Michele De Lucia, è stata scoperta la targa commemorativa.