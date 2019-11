Positano. Il saluto virale della Polizia Municipale alla collega Giovanna Pesce

Positano. Gli agenti della Polizia Municipale hanno voluto salutare la collega Giovanna Pesce dopo il periodo di esperienza lavorativa vissuto insieme e lo hanno fatto con un bellissimo mazzo di fiori accompagnato da un messaggio simpatico ma anche pieno di significato, parafrasando una famosa frase del film “Benvenuti al sud”: “Chi viene nei Vigili a Positano piange due volte: quando arriva (ma chi l’addà fa sta fatiche) e quando va via (Maronn e comm faccio!! N’aggio fatt n’ tiemp a salutà tutti i NCC!!). Scherzi a parte, grazie per la tua preziosa collaborazione e soprattutto… per i tuoi sorrisi”. Ed anche noi vogliamo salutare Giovanna ringraziandola del lavoro svolto.