Positano. Ricominciano i lavori in Via dei Mulini

Positano. In Via dei Mulini ricominciano i lavori per il rinnovo della stradina che dalla Piazza dei Mulini conduce alla Chiesa Madre e poi alla Spiaggia Grande, una via caratteristica che durante i mesi di attività turistica viene percorsa ogni giorno da migliaia di persone e che rappresenta uno dei biglietti da visita della città della costiera amalfitana, con i suoi tipici negozi e gli artisti che espongono le proprie opere. I giardinetti che si trovano alla fine della strada, poco prima delle scale che conducono al piazzale della Chiesa, sono stati tolti e verranno sostituiti da panchine che sicuramente renderanno questo angolo di Positano ancora più accogliente.