Positano, questa mattina l’ultimo saluto a Vivina Valli e il ricordo dell’Associazione Posidonia

A Positano, questa mattina dell’11 novembre è dedicata all’ultimo saluto della cara Vivina Valli. Vivina si è spenta nella sua casa di Positano a 95 anni, compiuti a marzo. Negli anni ’70 era nel Consiglio Comunale di Positano. Sempre molto attiva nella vita sociale, politica e culturale della città verticale. Era una donna splendida e amata praticamente da tutti. Le esequie muoveranno dalla dimora di Vivina questa mattina dell’11 novembre alle ore 10:45 in vista della Chiesa del SS. Rosario in Piazza dei Mulini a Positano, per la celebrazione del rito funebre.

Ha combattuto per anni in favore dell’ambiente, al punto da diventare Presidente onoraria dell’associazione Posidonia, che vuole ricordarla così: a Vivina Valli “Signora dell’ambiente”

foto: Massimo Capodanno