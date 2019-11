Positano, premio “Titti La Camera”: rinviato l’evento a causa del maltempo

Positano. Non si terrà quest’oggi, domenica 17 novembre, la sesta edizione del premio Titti La Camera. Pochi minuti fa, infatti, è stato pubblicato un comunicato ufficiale da parte dell’Istituto Marini-Gioia. L’evento si sarebbe dovuto tenere alle ore 17 presso la Chiesa Madre Santa Maria Assunta, dove era prevista la consegna dei premi agli alunni vincitori del concorso, mentre alle 18:00 era prevista la Santa Messa.

Un evento simbolico e di grande risonanza sul territorio per celebrare una figura, quella di Titti, che vive ancora nei nostri cuori e nei cuori dei cittadini della Costiera. Un evento che ogni anno è momento di riflessione e celebrazioni di giovani menti, in ricordo proprio di quella che era una mente eccelsa, una studentessa modella che ha frequentato l’Istituto Tecnico per il Turismo di Amalfi dal 1997 al 2002, e che poi è scomparsa improvvisamente qualche anno fa, mentre prestava servizio come concierge sulla nave “Preziosa” della MSC crociere.

L’evento, come si legge nel comunicato, è stato rinviato a causa del maltempo previsto fino a questa sera ore 20. Ancora non è nota la nuova data.