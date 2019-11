Positano. Ottavio Fusco pronto a candidarsi sindaco? “Vedremo, è ancora presto”

Positano, Costiera amalfitana. Si comincia a riscaldare il clima politico. Nessuno sembra voler aspettare più se la legge che consenta una nuova candidatura a Michele De Lucia venga approvata e ci si sta muovendo. Dopo due mandati come vice sindaco la candidatura di Francesco Fusco sembra l’unica cosa certa. Ed è anche la volontà, legittima, della famiglia. Il padre Giannino Fusco, già ex sindaco, in primis. Ma non è un mistero che anche Ottavio Fusco, capo ufficio tecnico della ex Comunità Montana Costa d’ Amalfi, ora Monti Lattari, ed ex sindaco, voglia scendere in campo. E le voci si fanno sempre più insistenti, voci non smentite dal diretto interessato “Vedremo, è ancora presto”. Ma a questo punto non è neanche detto che aspettino la conferma o meno della legge che consenta il terzo mandato e si faccia una fuga in avanti. Cosa succederebbe? O il resto della maggioranza si compatta con De Lucia e ci sarebbero addirittura tre liste, con l’incognita Marrone, oppure due liste con Giuseppe Guida che cercherebbe di intercettare parte della minoranza e le famiglie degli albergatori come gli Attanasio ed i Cinque, pescando nei voti di una possibile terza lista e mantenendo il nucleo della maggioranza di De Lucia. Questo secondo scenario dipenderà dalle scelte di De Lucia, che non ha coinvolto i suoi nella scelta di appartenenza alla Lega, lasciandoli liberi di scegliere il da farsi, tanto è vero che ne Fusco ne Guida, i due papabili candidati sindaco , erano presenti agli incontri con Salvini. E Lorenzo Cinque, Giuseppe Fusco e Luca Vespoli che faranno? Faranno tutti parte di un terzo raggruppamento con Marrone o chi? E’ tutto indefinito, Vespoli ha detto che non si ricandida, ma non ha rinunciato ad intervenire dopo che Marrone annunciò la sua partecipazione alla protesta delle “Sardine” a Sorrento, gli altri ancora non si sbilanciano , chi la spunterà fra zio e nipote fra i Fusco? Ci sarà davvero il ricompattamento di tutta la maggioranza se De Lucia potrà essere rieletto? Sono tutte domande ancora senza una risposta certa , ma si sta definendo il panorama politico locale. Solo dopo le festività natalizie cominceranno a uscire allo scoperto. Troppo presto ora scoprire le carte, come giustamente ha detto Ottavio Fusco, ma troppo tardi per elaborare e discutere di programmi o di prospettive per il paese. La competizione elettorale si ridurrà a una conta di voti, chi più ne ha più ne metta…

Foto Massimo Capodanno