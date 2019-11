Positano , Costiera amalfitana . E’ a Nocelle il Capodanno più bello, una comunità al lavoro . Per il secondo anno consecutivo i ragazzi di Nocelle organizzeranno il loro Eco capodanno 2.0, con cibo tipico canti popolari ovviamente tutto servito in oggetti biodegradabili, tempo permettendo si svolgerà tutto in Piazza Santa Croce alle ore 20:30 il giorno 31 dicembre. Positanonews ovviamente non può non esserci vicina . Fra il mare della Costa d’ Amalfi raggiunto dal Sentiero degli Dei perla dei Monti Lattari non c’è posto più bello. Un abbraccio di cuore a tutti coloro che si impegnano per portare avanti queste tradizioni, saremo sempre vicini a voi, vicini al popolo, vicini alla gente.