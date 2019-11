Non potevamo non essere presenti questa mattina alla mostra che si sta tenendo a Positano e che vede coinvolte due chiese storiche, quella di San Matteo e quella di San Giovanni. Due chiese che non sono tra le più note nella perla della Divina, ma che vale la pena riscoprire.

Protagoniste della mostra le opere dell’artista norvegese, Sebastian Lloyd Rees. Ricordiamo che l’evento è frutto del lavoro di Mario Attanasio, della Fondazione Michele Theile.

“La mostra è dedicata a Michele Theile – ci ha raccontato Mario Attanasio – Lui, quando ci ha lasciato le sue opere, voleva facessimo una fondazione, in modo tale che non fossero disperse, ma anzi valorizzate ed esposte al pubblico. La sua collezione privata è ancora presente nella sua abitazione: la speranza è che riusciamo a renderle accessibili al pubblico, magari entro l’anno prossimo. La scelta dell’artista è stata frutto della volontà di un nostro esperto gallerista che ora è a Londra, Leopold Thun”.

All’evento sono presenti anche i ragazzi della professoressa Concetta Fusco.

Oltre ad essere una grande maestra, Concetta è un’amante della cultura. Questa mattina ha deciso di portare i suoi ragazzi in giro per Positano, nei luoghi meno conosciuti. “Abbiamo visto dei vicoli particolari per cercare di conoscere la storia del posto. Siamo stati sulla strada di Remmese, fino alla Pietra scesa, a Fornillo, alla Chiesa di Santa Margherita, via Lepanto, alla Chiesa di San Giovanni e San Matteo. La Chiesa non era aperta da anni…”.