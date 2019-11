Positano miglioramenti nei grandi alberghi, ascensori e gavitelli al San Pietro. Il miglioramento è il segreto

Positano, Costiera amalfitana. Il paese è un cantiere in corso per interventi migliorativi , in particolare per i grandi alberghi. L’hotel Il San Pietro, migliore al mondo, ha richiesto svincolo per un nuovo ascensore progettato dall’ingegner Adinolfi e due Gavitelli a Laurito, fra gli ultimi atti . Ma basta vedere lungo le strade della cittadina della Costa d’ Amalfi quanti interventi migliorativi potenziali, strutture d’eccellenza che crescono e nuove che nascono. Il miglioramento continuo è il segreto dell’eccellenza della Città Romantica.