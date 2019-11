Positano, Martedi 12 novembre incontro sulla normativa RADON da Elisir di Ambrogio Carro

Positano, martedi 12 novembre un interessante incontro/dibattito sulla nuova normativa per i rilievidel gas RADON, l’incontro è organizzato dal Consorzio di Promozione turistica Positanostyle presieduto da Ambrogio Carro, con la partecipazione del Dr. Luigi D’antuono della società Multinet. Appuntamento dalle 16 alle 19 presso Elisir di Positano Cafè, Viale Pasitea, 90 – Positano.

LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2019 N° 13 – Operativa dal 16/10/2019

RILEVAZIONI E MISURAZIONI RADON IN AZIENDE E LOCALI PUBBLICI



Sintesi degli adempimenti normativi

LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2019 N° 13

“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”

La Regione Campania assicura il più alto livello di protezione dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali

Radon:

Gas radioattivo di origine naturale, inodore, incolore e insapore;

Si trova nei locali a diretto contatto con il suolo/terreno/rocce (cantine, scantinati, taverne, garage) fonte principale in cui questo gas abita, irradiandosi anche negli ambienti dei piani più

Altre vie di trasmissione del radon: pavimentazioni/pareti a contatto con il suolo e non adeguatamente isolate da fratture e fessure, tubature e canalizzazioni non ben sigillate;

I suoi precursori sono uranio e radio

• Danni alla salute se venisse ispirato in quantità eccessiva e per periodi prolungati: tumore ai polmoni

Radon si disperde rapidamente perché è volatile, ragion per cui la prima prevenzione per combattere questo gas è la costante areazione dei locali

nei quali è riconosciuta la sua presenza.

Azione Correttiva: Interventi di ristrutturazione,manutenzione straordinaria,e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza



Pnr = Piano nazionale radon Gli esercenti di attività aperte al Pubblico, devono quindi provvedere ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale mediante due integrazioni semestrali. La Legge Regionale 8 Luglio 2019 n.13 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale

Il radon prodotto nel suolo è in grado di diffondersi fino ad arrivare in superficie. Un terreno ghiaioso o ricco di fessurazioni consentirà al gas di muoversi con facilità attraverso gli strati rocciosi, mentre gli strati argillosi ricchi di acqua presenteranno una certa resistenza al suo passaggio. I materiali da costruzione solitamente rappresentano una fonte di radon indoor di secondaria importanza rispetto al suolo; tuttavia in alcuni casi possono essere la causa principale. Alcune rocce come graniti e porfidi, spesso usati in edilizia e alcuni materiali da costruzione tipici italiani, come il tufo e la pozzolana, contengono infatti un alto tenore di uranio, progenitore del radon. La fonte principale del radon nelle abitazioni sono le fondamenta della costruzione. Il gas si propaga dall’interno della terra attraverso la roccia e il terreno fino alla superficie. La quantità di radon che si forma nelle rocce e nel suolo dipende strettamente dal loro contenuto di uranio e radio. Da un punto di vista geologico, la distribuzione di questi due elementi nel suolo varia in funzione del tipo di roccia o di terreno in base al luogo ed alle modalità di formazione. Il contenuto di radio e il tipo di deposito roccioso influenzano la concentrazione di radon nel terreno edificabile. I processi che determinano la migrazione del radon nel suolo sono essenzialmente tre: la diffusione, la convezione, il trasporto da parte di un fluido. La diffusione e la convezione consentono lo spostamento del radon su distanze dell’ordine di grandezza dei centimetri o dei metri, al contrario il trasporto da parte di un fluido può determinare migrazioni per distanze maggiori. La mobilità dei fluidi nel sottosuolo e quindi la capacità di migrazione del radon è influenzata dalla permeabilità del suolo, dalla quantità di acqua presente e da altri parametri geologici come il carsismo, le fratture del terreno e la presenza di strati argillosi.