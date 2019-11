Positano, il Maresciallo Davide Cono premiato a Salerno per la Festa delle Forze Armate: “Ogni volta che indosso la divisa è un emozione grande” Il Maresciallo sui social network si dichiara orgoglioso di vestire l’arma. Il Maresciallo è una persona disponibile, seria ed affidabile. Il riconoscimento va a Davide ma anche a tutta l’Arma dei Carabinieri di Positano e della Costiera Amalfitana. Davide, grazie alla sua sensibilità, mette sempre in primo piano i deboli ed è sempre attento anche alle problematiche sociali. Tutto ciò fa onore all’Arma ma soprattutto al nostro Maresciallo. “Ogni volta che la indosso l’emozione è grande… come i valori che rappresenta” – Queste le parole di Davide, che dimostra il suo amore sconfinato per questo lavoro eroico.

Di eroico ricordiamo anche il suo recente intervento con tutta l’Arma dei Carabinieri di Positano, quando questa estate si sviluppò un incendio all’interno di una casa in località Sponda, in direzione Praiano, addirittura visibile dalla Spiaggia Grande. Il Maresciallo Davide Cono scavalcò una ringhiera per salvarea un ragazzo ucraino, rompendo i vetri e creando eventuali vie di fuga.

I più sinceri complimenti della redazione di Positanonews vanno a tutta l’Arma dei Carabinieri di Positano e non solo, soprattutto al Maresciallo Cono per l’onorificenza che gli sarà consegnata in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Fieri di avere una persona come lui a proteggerci!