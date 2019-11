Positano. Il mare in tempesta nelle foto virali di Giuseppe Di Martino

Positano. Questa domenica autunnale è stata caratterizzata dalle intense piogge e dalle raffiche di vento con forti mareggiate che, colte da un occhio esperto, si trasformano in un spettacolo della natura da togliere il fiato per la paura e la bellezza. E’ quello che è riuscito a regalarci Giuseppe Di Martino che ha fermato nei suoi scatti il momento in cui le onde impetuose si infrangono sul molo di Positano alzandosi in sbuffi di schiuma resa dorata dalle luci. Guardando le foto sembra di poter sentire il rumore delle onde e l’odore del mare. In uno scatto è racchiusa tutta la potenza della natura e tutta la sua meravigliosa bellezza.