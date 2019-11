Positano il mare entrato nei ristoranti, Amalfi porto interdetto a Maiori travolte le barche. The day after di una giornata con i disastri del maltempo seguiti in anteprima da Positanonews, il giornale della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, dall’alba fino a notte inoltrata. E oggi ricominciamo dall’alba.

Intanto subito la notizia che interessa a tutti. Le strada statale amalfitana 163 è aperta e si passa anche con la SITA. Ovviamente fate attenzione, col vento pietrame e arbusti non mancano.

Intanto tutte le scuole della Costiera amalfitana dei paesi sul mare, da Amalfi a Cetara, escluse Positano e Praiano, tutte le scuole della Penisola sorrentina, da Sorrento a Vico Equense, comprese Sant’Agnello e Massa Lubrense, sono chiuse. Ma anche la maggior parte delle scuole delle province di Salerno e Napoli in Campania. Già ieri abbiamo riportato la cronaca del maltempo ora facciamo la conta dei danni. Per fortuna non gravissimi e prevedibili come abbiamo già sinteticamente riportato. Le foto di Positano col mare ai ristoranti sono di Fabio Fusco, quelle con le onde in spiaggia di Cristina d’ Aiello. Sempre ieri una tromba marina spettacolare arrivata in spiaggia a Positano in mattinata foto e video esclusive di Positanonews