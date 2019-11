Positano. Il forte maltempo abbattutosi nella giornata di ieri e durante tutta la notte sulla costiera amalfitana, con raffiche di vento e mareggiate, ha completamente distrutto la spiaggia di Fornillo provocando danni per decine di migliaia di euro. La strada per raggiungere Fornillo è stata letteralmente demolita dalle forti ondate e diventa problematico raggiungere la spiaggia. Lo spettacolo di uno dei luoghi più belli di Positano messo in ginocchio nel giro di poche ore stringe il cuore e getta nello sconforto i gestori dei lidi e dei ristoranti che dovranno affrontare un duro lavoro per riportare tutto allo stato iniziale. Si guarda con apprensione alle previsioni meteo che, purtroppo, non lasciano sperare nulla di buono e si teme che la situazione possa peggiorare.

di 17 Galleria fotografica Spiaggia di Fornillo distrutta dalle onde