Positano, malore al Parco Cascone: interviene ambulanza

Malore poco fa per un uomo al Parco Cascone, Positano. Ancora non siamo venuti a conoscenza di ulteriori dettagli: i sanitari del 118 sono intervenuti e sono attualmente in corso i soccorsi. Difficile, per ora, carpire ulteriori notizie.

Appena riusciremo ad ottenere altri dettagli vi aggiorneremo.