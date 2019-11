Positano. Luca Vespoli “Invito tutti ad andare in piazza a Sorrento contro Salvini”

Positano, Costiera amalfitana. La venuta di Salvini a Sorrento che vedrà l’adesione del sindaco di Positano Michele De Lucia e del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo sta portando a vari interventi, dopo la scesa in campo dell’ex sindaco Domenico Marrone che sarà in piazza a manifestare con le “sardine” invitando i positanesi a seguirlo, anche il capogruppo dell’opposizione Luca Vespoli interviene

Confido nell’intelligenza e nella civiltà del popolo di Positano, che non è e non sarà mai un popolo razzista, intollerante, in una sola parola non è leghista!

Noi siamo persone aperte al mondo,

noi siamo persone accoglienti,

Noi siamo persone tolleranti,

Noi siamo persone perbene,

Noi siamo Positano… basta solo aprire gli occhi e far sentire forte la nostra voce.. la voce di chi non vuole rassegnarsi all’imperio di quattro leoni da tastiera che hanno solo danneggiato il nostro paese e le conseguenze le pagheremo per i prossimi decenni Invito tutti coloro che hanno a cuore il nostro futuro ad essere in piazza Il 21 novembre a Sorrento per dimostrare al leader leghista che da noi non è e non sarà mai il benvenuto. io purtroppo non potrò esser presente fisicamente ma ci sarò con il cuore e con lo spirito. Forza Positano!