Positano, costiera amalfitana. In località Carcarone, dei grossi massi si sono staccati dal costone roccioso precipitando sulla sottostante sede stradale, la Statale Amalfitana 163, nei pressi del deposito Spec. Solo un caso fortuito ha voluto che in quel momento non transitasse alcun veicolo altrimenti sarebbe stata una tragedia. Con l’arrivo delle forti piogge si ripropone purtroppo puntuale il problema delle frane che mettono a repentaglio la sicurezza degli automobilisti che ogni giorno percorrono la statale. Ringraziamo Marco Castellano per il video e le foto.