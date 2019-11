Positano, l’ex sindaco Domenico Marrone scende in campo: sarà presente al flash mob di Sorrento contro la Lega

Tutto pronto per la mobilitazione che vedrà protagoniste tantissime persone (almeno da come si legge sui social e non solo) a Sorrento per protestare contro l’arrivo di Matteo Salvini. Sula falsariga di quanto successo a Bologna, è pronta una risposta da parte di gran parte della Penisola Sorrentina

Come si legge sui volantini che stanno girando: “Noi saremo le Fravaglie-gialle, figlie di sardine, più piccole ma anche più buone e croccanti, gialle come il limone della nostra terra. Quante volte hai letto incredulo notizie riguardanti la Lega? Quante hai detto: “si dovrebbe scendere in piazza per contrastare questo schifo?!”

Bene, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e agire, perché non ne possiamo più di dover abbassare la testa sentendoci dire “la penisola è fascista”.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, giovedì 21 novembre a Sorrento ci sarà anche l’ex sindaco di Positano Domenico Marrone. “Io sarò presente, spero insieme a tanti Positanesi al flash mob di Sorrento per non rassegnarci ad un futuro governato dai populismi dall’ autoritarismo e dalla xenofobia”, ha dichiarato in esclusiva a Positanonews Marrone.

Anche il sindaco di Positano, Michele De Lucia, ha difatti appoggiato la Lega ultimamente, e questa mossa dell’ex sindaco Marrone potrebbe anche essere letta come una scesa in campo in vista delle prossime elezioni.

Intanto, sono centinaia e centinaia i commenti di persone che hanno criticato la scelta di accogliere il leader della Lega.