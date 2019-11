Positano, dopo le mareggiate iniziati i lavori alla Spiaggia Grande

Positano si mobilità per ripristinare i luoghi devastati dalle mareggiate di ieri sera. Bulldozer ed operai della Multiservice Positano sono al lavoro per liberare il canale dalla sabbia, con gli interventi che si stanno svolgendo sotto gli occhi vigili dell’assessore Giuseppe Guida. “Stiamo lavorando da questa sera per ritornare alla normalità, ripristinare le condizioni di sicurezza – ci spiega Guida – e si sta liberando il canale. Stiamo lavorando da questa notte”.

Mentre si procede repentinamente con i lavori, si fa la conta dei danni, con la zona di Fornillo che è stata colpita da un fenomeno straordinario. Intanto si guarda con interesse alle condizioni meteo delle prossime ore. “Adesso e nelle ultime ore si tende al miglioramento, anche se è previsto per il fine settimana prossimo un peggioramento della situazione, quindi dobbiamo monitorare e tenere tutto sotto controllo” – chiosa l’assessore Guida.