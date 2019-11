Positano le cresime di ieri . Auguri da Positanonews

Positano, Costiera amalfitana. I cresimati di ieri.

Per un cristiano la Cresima è un giorno molto importante, infatti, essa è il Sacramento che rende perfetti cristiani. Non a caso, si chiama anche Confermazione, perché conferma e rafforza la grazia che abbiamo ricevuto nel Battesimo.

Lo ha detto anche Papa Francesco durante un’Udienza “questo Sacramento va inteso in continuità con il Battesimo e questi due Sacramenti, insieme con l’Eucaristia, formano un unico evento salvifico”.

A Celebrare la Santa Messa il Vescovo Emerito Beniamino Depalma.

Depalma viene ordinato sacerdote il 3 aprile 1965 dal cardinale Alfonso Castaldo, arcivescovo di Napoli.

E’ stata una funzione molto emozionante . Bellissima l’omelia del Vescovo Emerito. Tanta gioia per i cresimati e le famiglie, che noi di Positanonews condividiamo.

Il 7 dicembre 1990 è eletto arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni. Riceve l’ordinazione episcopale il 26 gennaio 1991 dal cardinale Michele Giordano (coconsacranti: vescovo Ciriaco Scanzillo, arcivescovo Ferdinando Palatucci).

Il 15 luglio 1999 è nominato vescovo di Nola, con il titolo di arcivescovo ad personam. Inizia solennemente il ministero pastorale a Nola il 16 ottobre 1999.

Il suo apostolato, molto fecondo, è stato caratterizzato da battaglie irrinunciabili in difesa dei più deboli, contro i reati ambientali e il deturpamento del territorio.

Il suo grido contro la violenza camorristica non si è mai fatto attendere, e De Palma è stato in prima linea contro la realizzazione di discariche e impianti per il ciclo dei rifiuti, e contro la corruzione di quegli amministratori che non pensavano agli ultimi.

L’11 ottobre 2012 indice il decimo sinodo diocesano.

È attualmente membro della Commissione episcopale per la Liturgia.

Dal 2012 è gran priore dell’Ordine militare del Santissimo Salvatore di Santa Brigida di Svezia, succedendo all’arcivescovo Bruno Schettino, scomparso prematuramente; è inoltre gran priore per l’Italia meridionale tirrenica e grand’ufficiale dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e cappellano capo del Gran priorato di Napoli e Sicilia del sovrano militare ordine di Malta.

L’11 novembre 2016 papa Francesco accoglie la sua rinuncia all’episcopato di Nola per raggiunti limiti di età. Gli succede Francesco Marino e rimane amministratore apostolico fino all’insediamento del nuovo vescovo che avviene domenica 15 gennaio 2017.

