Positano, lavori ascensore per il cimitero: ecco la nuova segnaletica

Dopo diversi giorni di lavori, ecco come si presenta la strada con la nuova segnaletica. Ovviamente stiamo parlando di via Marconi, a Positano, e i lavori in questione riguardano quelli che si terranno per il famoso ascensore per il cimitero.

La segnaletica in questione è stata concordata tra Comune, ANAS e ditta Gemar per poter effettuare i lavori che si stanno aspettando da tanti anni. Nelle scorse settimane, ci sono arrivate, infatti, diverse segnalazioni circa i disagi vissuti dai residenti della zona Liparlati che si sono visti “sottratti” una decina di posti auto a causa dei lavori sopracitati: cosa non da poco, considerando i problemi legati al traffico e al parcheggio in questa zona.

Difatti, la ragione per cui i posti auto sono stati tolti è appunto legata all’esecuzione dei sopracitati lavori: senza questa particolare “mossa” non si sarebbero potuto effettuare. Le strisce che sono state realizzate per la nuova sede stradale dimostrano che la sede avrà la stessa grandezza di prima, visto che sono stati tolti i posti auto proprio per consentire tali lavori senza creare troppi problemi alla viabilità.

I lavori in questione, ricordiamo, dovrebbero cominciare probabilmente questa settimana, al termine di questo periodo di maltempo: dopo la realizzazione delle strisce verranno effettuati degli scavi e tagli alla vegetazione. Insomma, non bisogna trascurare che il tutto si sta portando avanti per finalizzare un’opera funzionale all’interesse del paese e soprattutto attesa da tanto tempo. Sicuramente i disagi ci saranno, ma bisogna pensare all’obiettivo finale.

Nella speranza che la questione posti auto (molti acquistati da privati, pare), verrà risolta in maniera positiva.