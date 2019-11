Positano, Costiera amalfitana . Positanonews raccoglie il disperato appello di Jada Amendola

Ragazzi purtroppo per Zoe non ho ricevuto nessuna richiesta, il suo stallo sta x terminare ed io non so proprio che fare!

Entro il 15 novembre Zoe o trova una casa o finisce per strada..

Questa storia doveva finire con un lieto fine.. non può finire così!

Ultimo tentativo disperato, vi prego aiutatemi!

Ciao amici,

Lei è Zoe una cucciola che abbiamo trovato circa due mesi fa sulla spiaggia di Positano.

Da subito una signora dal cuore grande Cristina Gubitosi le ha offerto stallo a casa sua.

Grazie all’aiuto di tante brave persone di Positano siamo riuscite a sterilizzarla, vaccinarla e prestarle tutte le cure.

Purtroppo Zoe non può rimanere a casa di Cristina e quindi cerchiamo urgentemente una famiglia per lei.

Non ho il coraggio di rimetterla per strada, sta arrivando l’inverno soffrirebbe davvero tanto. Aprite i vostri cuori e datele la possibilità di vivere una vita felice piena d’amore.

Il veterinario ci ha confermato che prima di essere stata abbandonata è stata maltrattata a lungo poiché la milza non è in buono stato.

Zoe è molto dolce, va al guinzaglio cerca coccole e sa dare davvero tanto amore.

Se non potete adottare condividete!

Zoe ha bisogno di voi

Taglia media/ grande 24 kg ,ha circa un anno e mezzo!

Per qualsiasi info: 3663703901 JADA

Si trova a Positano ma per buona adozione cerchiamo di portarla ovunque!