Positano. L’annuncio ufficiale del sindaco De Lucia “Domani a Sorrento vi aspetto da Salvini” E dopo il leader della Lega in spiaggia dal Black

Positano , Costiera amalfitana . L’annuncio ufficiale del sindaco De Lucia “Domani a Sorrento vi aspetto da Salvini”. Arriva sul suo profilo personale di Facebook ed ha scatenato una marea di commenti. Il sindaco di Positano Michele De Lucia ha anche svegliato la politica locale ancora ferma a pochi mesi dal voto che ci sarà questa primavera . Una campagna pregna di incertezze , senza nessuno che sia uscito allo scoperto, e ci ha pensato Domenico Marrone a lanciare il la con l’annuncio che andrà personalmente a sostenere il movimento denominato “le sardine”, poi seguito da Luca Vespoli, che non andrà ma ha invitato ad andare a protestare . Al momento è ancora tutto fermo in attesa della legge che consenta eventualmente il terzo mandato. Sicuramente se ne parlerà dopo Natale a poche settimane dalla presentazione delle liste che , nel caso di De Lucia non ricandidabile, dovrebbe vedere la maggioranza dividersi fra Fusco e Guida. Mentre la terza lista ancora non è stata delineata e Marrone, ricordiamolo, ha negato qualsiasivoglia impegno personale al Comune. Intanto una indiscrezione in anteprima, dopo l’incontro a Sorrento il leader della Lega dovrebbe andare in spiaggia grande a pranzo da Chez Black di Salvatore Russo. Condizioni di sicurezza permettendo, perchè bisogna vedere che succede domani, anche se le manifestazioni dovrebbero essere tranquille e delocalizzate dal percorso di Salvini in Piazza Veniero.