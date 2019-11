Positano. La Sita transita, lo scuolabus no

Positano disagi per chiusura strada con lo scuolabus della cooperativa Tasso per il servizio scolastico comunale. La strada interrotta in Costiera amalfitana, fra Positano e Praiano, in attesa delle decisioni dell’ANAS ieri ha creato molto allarme e disagi. Ma la SITA ha preso a coscienza il problema dei pendolari e dei ragazzi che vanno a scuola ad Amalfi e Sorrento e sta passando, come già fatto a Tordigliano di Vico Equense, come stan passando tutti. In considerazione anche che la strada è pulita e non appaiono pericoli imminenti. Gli unici che non passano, al momento, sono gli autobus scolastici della cooperativa TASSO che insieme agli amministratori comunali hanno preferito osservare pedissequamente l’ordinanza di chiusura ANAS.

Al momento i genitori della zona di Laurito, vanno a prendere i propri figli a scuola o a pont’ e’ varc’, ultima fermata utile della zona.