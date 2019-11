Positano. La commemorazione del 4 Novembre con le scuole I. C. L. A. Porzio

Oggi 4 novembre, il giorno della Commemorazione dei caduti in tutte le guerre, è una giornata fondamentale per il ricordo di chi ha combattuto ed ha perso la vita con onore, per la propria patria. Oggi ringraziamo e ricordiamo chi ha lottato per tenere stretta una terra talmente bella ma soprattutto unica. E’ di vitale importanza dimostrare anche ai più giovani l’importanza della commemorazione, affinchè viva sempre nel loro cuore il ricordo dei propri antenati, che hanno perso la vita per noi. In questo giorno di memoria a Positano hanno partecipato con il sindaco Michele De Lucia anche le classi di terza media dell’Istituto ICS Porzio, accompagnate dai docenti Concetta Fusco, Ranaldi Brunella e Domenico Marsico.