Positano, la città alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si conferma un evento originale nel suo genere: sede dell’unico Salone Espositivo al mondo del patrimonio archeologico e di ArcheoVirtual, l’innovativa mostra internazionale di tecnologie multimediali, interattive e virtuali; luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale ed al patrimonio; occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e culturali, per i viaggiatori, per gli appassionati; opportunità di business con il Workshop con i Buyer esteri selezionati dall’ENIT e i Buyer nazionali dell’offerta del turismo culturale ed archeologico.

Il Comune di Positano, tramite una delibera, ha confermato la presenza della città a questo evento, puntando alla valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico, finalizzato all’aumento dei flussi turistici anche nei periodi non estivi ed in particolare dal mese di Novembre al mese di Maggio. La città di Positano intende favorire la partecipazione ad eventi di risonanza nazionale ed internazionale che mirano alla promozione dell’immagine turistica del proprio territorio, ritenendoli strumenti fondamentali per realizzare efficaci azioni di marketing finalizzate al riposizionamento della “offerta turistica di Positano” e delle relative filiere sul mercato nazionale ed estero;

La BMTA nelle sue varie edizioni ha sempre costituito una importante “vetrina” per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale ed archeologico registrando un notevole riscontro di partecipazioni di vari soggetti economici, nazionali, esteri ed istituzionali operanti nel settore turistico;

Pertanto, per dover partecipare alla suddetta manifestazione si prevede l’allestimento di uno stand promozionale del museo archeologico romano “La Villa d’Ozio”, con la presenza di due hostess per tutta la durata della manifestazione, prevista dal 14 al 17 Novembre 2019.