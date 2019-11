Positano. Incidente sulla spiaggia di Fornillo, soccorso al Costa d’ Amalfi di Ravello. Per fortuna nulla di grave per l’incidente di questa mattina alla spiaggia di Fornillo. Rimane il problema dei tempi per il soccorso nella perla della Costiera amalfitana e la mancanza di coperture di ambulanze in particolare la notte.