Positano, il grande Gianni Celentano ripulisce la spiaggia: sia da esempio!

Il grande Gianni Celentano ripulisce la spiaggia di Positano. Nonostante non sia più un ragazzino, Gianni ha sempre a cuore l’ambiente e la tutela del territorio, così quest’oggi ha deciso di buon ora di impegnarsi nella pulizia della spiaggia, che presentava diversi detriti dopo il maltempo degli scorsi giorni.

Non solo maltempo, però, si parla anche di inciviltà: Gianni ha infatti, come si vede nel filmato, raccolto diverse carte probabilmente lasciate da qualche incivile. E’ fondamentale che chi tutela l’ambiente, soprattutto il mare e le spiagge, in una cittadina del genere, sia preso da esempio: in questo modo può lanciare un segnale, non solo ai più giovani, ma a tutti quelli che non rispettano l’ambiente.