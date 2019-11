Positano gli innamorati fra le onde diventano virali le foto di Fabio Fusco . Fabio Fusco, una ne pensa e cento ne fa, sempre cogliendo la meraviglia della natura e ora anche l’amore , il soggetto della sua foto sono due turisti stranieri affascinati, sicuramente, dal mare agitato che ieri ha fatto da padrone in Costiera Amalfitana.

I due, innamorati non solo l’uno dell’altro ma anche della vita e della felicità, hanno iniziato a giocare tra le onde del mare agitato proprio come dei bambini, idopo aver giocato con le onde del mare i due innamorati si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio ammirando non solo il mare ma anche gli ultimi e pochi raggi di sole che hanno illuminato Positano in una giornata di pioggia.

Bravo come sempre il nostro Fabio