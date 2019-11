Positano. Giuseppe Guida candidato sindaco “Sarà il gruppo a decidere”

Positano, Costiera amalfitana. Per molti è considerato il “delfino” di Michele De Lucia. Dottore Commercialista e imprenditore, dopo un’esperienza a Milano, dove si è laureato, si è candidato con De Lucia e da dieci anni regge l’assessorato al Bilancio e quello all’Ambiente, due settori delicati e nevralgici . Sei considerato il politico in grado di raccogliere consensi anche fra le opposizioni, sei pronto a candidarti come sindaco? “Credo sia ancora prematuro fare queste considerazioni!!! Esiste un gruppo politico consolidato di cui faccio parte e che al momento opportuno, e laddove c’è ne fosse la necessità, saprà indicare il nome del nuovo candidato sindaco. Opposizioni e società civile sono realtà importanti con cui è giusto dialogare e confrontarsi per la crescita di un paese democratico ” A proposito di società civile, le donne in lista ? “Ritengo la quota rosa un valore aggiunto per la politica” Stanno tutti aspettando la legge per il terzo mandato, che succederà se vi sarà esito positivo o esito negativo? “Se ci sarà esito positivo non vi sarà nessun problema per quanto mi riguarda si va al voto con Michele De Lucia sindaco, nel caso negativo allora decideremo il da farsi” La lotta sarà fra te e Fusco allora e Domenico Marrone come terzo candidato ? Ti stai facendo un gruppo? Chi verrà con te? “Io non devo farmi un gruppo, il mio gruppo c’è già ed è l’attuale maggioranza, quello che sarà deciso dal gruppo quello farò. Non so se Domenico Marrone si ricandida, ha detto che non era intenzionato, ma sono scelte sue e personali che non condizionano il nostro percorso, noi ci sottoporremo al giudizio degli elettori o con De Lucia o col nostro gruppo.”