Positano. Fusco candidato sindaco “Vedremo che farà il gruppo, ma non aspettiamo il terzo mandato”

Positano, Costiera amalfitana. Fra i nomi del toto sindaco fuori dalla maggioranza consiliare di Michele De Lucia è emerso l’imprenditore Giuseppe Fusco. Attualmente opera in campo marittimo con società di noleggio, ma ha avuto già esperienza di assessore con l’amministrazione di Domenico Marrone. Nessuna ufficialità, ma nel gruppo potrebbe esserci anche Lorenzo Cinque, albergatore, già rappresentante sia provinciale che regionale a Salerno e Napoli per la Regione Campania, di categoria, e anche ex assessore al turismo. Altri nomi lo storico e professor Romolo Ercolino, Antonio Vitiello e , sempre il gruppo di Domenico Marrone, che nonostante lui rigetti ogni coinvolgimento, viene visto come possibile candidato . Tutti ad aspettare il terzo mandato? Mai vista così ferma la politica a Positano prima del voto “Che sia chiaro noi non stiamo aspettando la legge sul terzo mandato, che ci sia De Lucia o chiunque altro, si pensa ad un progetto alternativo per la città. Sul mio nome come sindaco non è detto che sia io a candidarmi, ne so che ruolo avere, di certo pensiamo che sia nelle regole democratiche pensare ad un’alternativa costruttiva e non è che stiamo aspettando cosa decidano gli altri.”