Positano. Francesco Fusco candidato sindaco? “Se ci sarà il terzo mandato starò con De Lucia”

Positano, Costiera amalfitana . Fra sei mesi al massimo si andrà a votare e la situazione nella cittadina della costa d’ Amalfi si è ancora in attesa di una definizione fra delle liste in corsa. I riflettori puntati sulla possibilità che De Lucia faccia il terzo mandato, se verrà approvata in Parlamento la riforma, altrimenti un nome di candidato sindaco sembra quasi certamente quello di Francesco Fusco, per due mandati consecutivi vice sindaco, dopo un periodo all’opposizione, col padre Giannino già sindaco e pure uno zio, Ottavio, già primo cittadino. In ogni caso, secondo le voci di corridoio, si candiderà a sindaco, anche se De Lucia avrà il terzo mandato? “Prima di prendere ogni decisione ci confronteremo con il gruppo – dice Fusco -, ma se Michele De Lucia potrà ricandidarsi per la terza volta, se mi vuole , sarò in lista con lui” E chi potrà essere il competitor di De Lucia? “Io sono convinto che possa essere sempre Domenico Marrone, ma staremo a vedere. Se De Lucia si ricandida non credo che ci siano dubbi sull’esito, altrimenti si vedrà” Anche perchè nel gruppo si parla di Peppe Guida che si contrappone come candidato sindaco che raccoglie consenso anche in parte dell’opposizione “Non so se Guida riesce a raccogliere tutta l’opposizione, sono sempre convinto che Marrone possa tornare in campo. Ma sono discorsi che si vedranno confrontandoci nel gruppo e che non sussisteranno se Michele De Lucia potrà ricandidarsi per la terza volta” . Intanto ci sono movimenti politici , di Lorenzo Cinque e altri abbiamo già parlato, poi potrebbero spuntare nomi di donne, fra queste in primis Carla Lauretano , giù vice sindaco a Praiano, e Manuela Coccorullo, consigliere di minoranza, entrambe avvocato. Tutti stanno in attesa del Parlamento e del terzo mandato, ma se nessuno si muove sarà difficile preparare un programma e contrastare chichessia con alternative che dovrebbero essere discusse e costruite in poche settimane. Mai come per queste elezioni del 2020 c’è una totale stasi.