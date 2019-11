Positano. Frana Laurito, messe transenne. Non passa SITA per Praiano e Amalfi

Positano. Frana Laurito, messe transenne dall’ANAS, non passa la SITA per Praiano e Amalfi. Il servizio pubblico funziona da e per Sorrento verso Positano. Costiera amalfitana spezzata a metà e si propone servizio alternativo per Agerola. Improponibile per il disagio enorme. Si spera nel senso unico alternato. Seguiranno aggiornamenti.

La SITA arriva sino al bivio della Sponda prima di Arienzo.