Positano, a Fornillo le scale sono ancora inagibili: danni in spiaggia. “Nessuna transenna”

Riportiamo una segnalazione di un utente che fa parte di un gruppo tematico sui Social legato a Positano. Come spesso accade, il nostro giornale si propone di dare voce a chi non ha voce e di conseguenza ci sentiamo quasi in dovere di continuare con la nostra metodologia di lavoro.

Un utente, come detto, segnala una situazione particolare a Fornillo, dove la scaletta per raggiungere la spiaggia è da anni ormai inagibile, mentre ci sono stati diversi danni a causa del maltempo sulla spiaggia stessa, ma nessuna transenna è stata ancora apposta.

“Lo sapete che le scale per raggiungere la spiaggia di Fornillo risultano chiuse da quando cadde quella frana sei anni fa? – si legge- Ora la spiaggia è distrutta, non si può attraversare ma non ci sono transenne, Giustamente se qualcuno si fa male esce l’articolo”.