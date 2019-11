Positano, Costiera amalfitana “Quando mettiamo un mattoncino per costruire il ponte della solidarietà togliamo un macigno dal muro dell’indifferenza. Anche questo è la festa del pesce.” Con questo post pubblico sulla pagina facebook della Festa del Pesce Paolo Marrone posta i ringraziamenti di Raffaele Di Leva per aver destinato 6 mila euro alla Croce Rossa . Un altro grande tassello per la festa più bella della Costa d’ Amalfi con Positanonews come media sponsor da sempre. La festa più bella e più solidale

