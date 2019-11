Positano, fango sull’asfalto sulla SS163 direzione Piano: circolazione estremamente pericolosa

Positano. Strada Statale 163 al km 7,200. Invitiamo i guidatori a prestare la massima attenzione e guidare con prudenza, soprattutto quelli che transitano per la Statale 163 a Positano in direzione Piano di Sorrento. Le conseguenze dei violenti temporali si riversano soprattutto in strada, dove la carreggiata è invasa in gran parte da fango che rende l’asfalto estremamente viscido e pericoloso da percorrere.