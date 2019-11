Positano Family Running & Friends: la maratona seguita in diretta da Positanonews

Una giornata da dedicare alla famiglia e allo sport, da vivere insieme grandi e piccini. La passeggiata è partita dalla Chiesa Nuova alle ore 11.00 e, attraversando la caratteristica strada interna del paese, arriverà nel centro di Positano, in Piazza dei Mulini.

La Family Running & Friends è una gara non competitiva, aperta a tutti, da 0 a 99 anni. Puoi passeggiare, correre o fermarti, farti selfie, portare il tuo cane. Ci sono sempre tanti premi per i partecipanti: gadget come medaglie o magliette.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione e per salvaguardare la pubblica e provata incolumità il Comune ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di transito nelle zone interessate per tutte le categorie di veicoli, dalle 11 alle 12.

Tra famiglie e musica la Sorrento Positano ‘di tutti’ inaugurata oggi con l’apertura dell’Expo e che si correrà domenica mattina 1 dicembre. Family Run & Friends da 2km per famiglie e bambini, mentre sarà la voce di Pino De Maio, e non solo, la colonna sonora dell’Expo della Sorrento Positano 2019. Una giornata, quella di sabato 30 novembre, nel quale Sorrento vivrà una vera e propria festa di musica e colori. Sarà il giorno di vigilia della Sorrento Positano 27km, la competizione podistica tanto attesa organizzata da Napoli Running Asd.