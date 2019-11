Positano, domani la Messa per la Commemorazione dei Caduti positanesi in guerra

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è una giornata celebrativa nazionale italiana. Fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale. La festa è domani, 4 novembre, data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti e della resa dell’Impero austro-ungarico. Inoltre, la celebrazione del 4 novembre è talmente importante da essere l’unica festa nazionale che abbia attraversato decenni di storia italiana: dall’età liberale, al Fascismo, all’Italia repubblicana.

A Positano si ricorderanno tutti i caduti in guerra con una Santa Messa alle ore 11:00 e la cerimonia di deposizione della corona al Monumento dei Caduti in guerra. Tra i caduti ricorderemo anche molti positanesi che hanno segnato la storia del nostro paese ed hanno lottato per regalarci una terra spettacolare.