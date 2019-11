Positano disagi per chiusura strada con lo scuola bus della cooperativa Tasso . La strada interrotta in Costiera amalfitana, fra Positano e Praiano, in attesa delle decisioni dell’ANAS ieri ha creato molto allarme e disagi. Ma la SITA ha preso a coscienza il problema dei pendolari e dei ragazzi che vanno a scuola ad Amalfi e Sorrento e sta passando, come già fatto a Tordigliano di Vico Equense, come stan passando tutti. In considerazione anche che la strada è pulita e non appaiono pericoli imminenti. Gli unici che non passano sono gli autobus scolastici della cooperativa TASSO che costringono le famiglie a portare e recuperare i propri figli a pont e varc.