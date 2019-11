Positano, destagionalizzazione delle attività ricettive: ecco quali rimangono aperte d’inverno

A Positano, come in altri comuni della Costiera Amalfitana, sono state programmate le aperture per l’inverno, in un economia turistica che sembra puntare sempre di più sulla destagionalizzazione. Ecco dunque quali attività come bar e ristoranti resteranno aperti.

Resteranno aperti i ristoranti Il Grottino Azzurro (con chiusura solo il 24 e 25 dicembre), Chez Black (che chiude il 6 gennaio 2020), La Taverna del Leone (che chiude il 2 gennaio 2020) e Dark House (fino al 31 dicembre), La Tagliata (fino al 20 novembre), Le Tre Sorelle (fino al 24 novembre), Il Fornillo (fino al 30 novembre), Il Ritrovo (fino al 30 novembre), La Valle dei Mulini (con apertura dall’8 dicembre) e La Cambusa (con apertura dal 26 dicembre). Resteranno come sempre aperti tutto l’anno il Bar Internazionale, il Bar Delicatessen, Il Pertuso e Bar Paradise, con chiusure per il Bar Collina Bakery (il 30 novembre) e Il Canneto, (a febbraio 2020).