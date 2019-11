Positano, Costiera amalfitana. Una bellissima iniziativa per Carlo Attanasio ( nella foto con la moglie Tanina Vanacore ) premarutamente scomparso ma vivissimo nei ricordi di chi lo ha conosciuto. Buono, generoso, gioviale, cordiale. Una persona fantastica che amava lo sport e ha fatto tanto per il calcio e il San Vito Positano .

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di assegnare alle strade di Positano delle denominazioni strettamente legate a figure che hanno, a vario titolo, dato un contributo alla città, ha deciso di rendere memoria alla persona di Carlo Attanasio, intitolandogli il tratto stradale di accesso al campo sportivo di Montepertuso “V. De Sica”, dato l’impegno profuso dall’amato Carlo a favore della scuola calcio per i ragazzi e per la stessa squadra del San Vito Positano.

Per molti anni Carlo Attanasio, con costante impegno, ha fatto si che il nostro paese avesse una squadra di calcio che ha visto impegnati nelle attività sportive molti giovani positanesi, ha sostenuto con forza ed amore tante iniziative a favore della comunità e per questo, dopo più di quindici anni dalla sua improvvisa e dolorosa scomparsa, tutta la comunità positanese conserva di lui un ricordo di grande stima ed affetto.

La cerimonia di intitolazione è prevista per venerdì 29 novembre alle ore 18.30 a Montepertuso, lungo la strada di accesso al campo sportivo, dopo la benedizione da parte del Parroco Don Raffaele Celentano, alla presenza dei familiari, sarà scoperta una targa commemorativa.