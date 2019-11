Positano, i danni del fulmine scagliatosi sulla Chiesa Nuova

Alla Chiesa Nuova di Positano, a poche ore dall’accaduto, vediamo i residui del fulmine che ha colpito il campanile, causando una pericolosa caduta di calcinacci e tegole che ancora in questi momenti mettono a rischio l’incolumità dei passanti, soprattutto in vista dei temporali che ultimamente minacciano costantemente anche la Costa d’Amalfi. Così come accaduto due anni fa, i danni sono notevoli, infatti la maggior parte del tetto è danneggiata, così come la sommità del campanile ed il cornicione. Siamo fiduciosi in un intervento delle autorità per garantire la massima sicurezza dei cittadini.