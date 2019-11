Positano, crollati massi sulla Statale Amalfitana all’altezza dell’Hotel San Pietro

Positano ( Salerno ) . Un crollo di massi si è verificato questa sera verso le 20,30 a Positano in Costiera amalfitana sulla Statale Amalfitana 163, all’altezza dell’hotel San Pietro nella zona di Laurito verso Praiano. Il maltempo di queste ore continua a far registrare danni, con questo distaccamento di materiale roccioso molto consistente, che ha invaso l’intera carreggiata. Veicoli o persone non sono state vittime dell’evento franoso, ma ora Vigili del Fuoco da Maiori e addetti dell’Anas stanno andando sul posto per decidere che fare sulla S.S. 163.

Aggiornamenti . La strada prima aperta a senso unico alternato , è stata chiusa. Ma si passa per Praiano e Amalfi . Domani ci sarà sopralluogo dell’ANAS