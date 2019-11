Positano. Chiuso con un cancello il sentiero di Remmese, spiaggia off limits

Positano. Il sentiero di Remmese, che conduce ad una spiaggia più belle delle Costa d’Amalfi, è stato chiuso con un cancello che impedisce il passaggio. In pratica la spiaggia è off limits. Non sappiamo chi e per quale motivo abbia installato lo sbarramento su una strada che ha un passaggio pubblico secolare. Indubbiamente sarà necessario far luce sulla situazione.