Positano chiusa d’inverno ai Mulini. Per il caffè ci salva Delikatessen, mettiamo le indicazioni. Oggi Piazza dei Mulini era così, i turisti arrivati nella perla della Costiera Amalfitana non trovavano il bar aperto in piazza. Ci sarà ancora per qualche giorno come pure più sopra Elisir Cafe di Ambrogio Carro, ma poi? Meglio mettere indicazioni mentre la sera c’è il coprifuoco per i bus, Peppe Ferraioli ha proposto una colletta per mettere altre due corse la sera, forse è questa la soluzione?