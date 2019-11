Positano, Costiera amalfitana . Una cena per sostenere i nostri “ragazzi” del San Vito Positano questa sera al Palazzo Murat della famiglia Attanasio, una delle strutture più belle ed eleganti della Costa d’ Amalfi e d’ Italia. Raffinatezza, eleganza, qualità e gusto. In cucina lo chef Giuseppe Forte originario di Cava de’ Tirreni, chef del Ristorante Al Palazzo di Palazzo Murat, meno di 40 anni, ma la sua cucina dimostra un carattere e una maturità che non sono sfuggiti nemmeno ai critici della Guida Michelin. Dopo i primi anni a Capri, Positano e nel Cilento, Giuseppe vola in Francia e in Giappone, per tornare infine in Italia, dove fa pratica nei migliori ristoranti stellati della Penisola sorrentina . Poi il richiamo della Campaniasi fa sentire con prepotenza e così nel 2016 torna a Positano, dove diventa il resident chef di Palazzo Murat e si concentra su una cucina tesa a valorizzare al massimo le eccellenze locali e i presidi slow food della Costiera.