Positano. Assolta la donna che negò l’accesso al residence che ospitava politici e vip

La donna non si è di certo intimorita ed ha difeso quel fazzoletto di terra “con le unghie e con i denti”. Per la sua lotta si è tirata addosso ben sette capi di imputazione. L’accusano (perché la sentenza non è definitiva), tra reati tentati e continuati, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, lesioni personali e sequestro di persona. Perché da sola si oppose ai “poteri”, opponendo il suo corpo davanti a quello che considerava un abuso. «Voi da qua non uscite, dovete pagare per passare sulla mia proprietà» urlò

una mattina primaverile di aprile. Davanti a sé c’erano i componenti di una squadra dei vigili del fuoco e una terza persona. Le indagini, anche difensive, hanno dimostrato che per quella banale – ma non tanto – disputa per la servitù di passaggio c’erano personaggi finiti poi al centro di un’inchiesta giudiziaria nazionale. E in un’intercettazione telefoniche, finita agli atti, si parlava proprio del “vicino” di Positano, che opponeva resistenza al passaggio sulla sua proprietà. Della necessità di coinvolgere sul caso addirittura il prefetto dell’epoca dopo che il sindaco non era riuscito a sbloccare il caso con una propria ordinanza. Si erano davvero scomodati in tanti per smuovere la donna di Positano dalla sua irrevocabile posizione di non cedere il passaggio. Dopo una lunga fase dibattimentale, il processo di primo grado è giunto ieri al termine. È la 60enne di Positano può dirsi soddisfatta. La sua battaglia contro “quei poteri” in parte l’ha vinta. Perché dal processo è uscita senza neppure una condanna. Dei sette capi di imputazione, solo uno non è rientrato nella prescrizione. Ed è quello più grave: il sequestro di persona.