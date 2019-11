Positano. Ascensore con parcheggi per il cimitero. Preferiti i residenti e calmierati i prezzi, lavori con gru di 25 metri ed elicottero

Positano, Costiera amalfitana. Grande fibrillazione nel paese per gli storici lavori per l’ascensore per il cimitero che verranno realizzati dalla Gemar di Fabrizio Gargiulo a Piano di Sorrento. La stessa società che ha realizzato in maniera efficiente i lavori, con parcheggio, alla Scuola Media di Fornillo. In questi giorni si stanno completando le ultime operazioni per gli acquisti dei parcheggi con prezzi calmierati dall’amministrazione De Lucia. Su 80 parcheggi ci sono state quasi il triplo delle richieste e , da quanto siamo venuti a sapere, all’inizio c’era chi voleva più posti auto. Intanto siamo venuti a sapere che saranno tutti positanesi quelli che avranno il posto auto, inoltre non verrà dato più di un posto auto a nucleo familiare. Non è stato facile risolvere varie problematiche sollevate dalla Soprintendenza di Salerno e dall’ANAS, ma siamo oramai alla partenza dei lavori . La sede stradale della S.S. 163 Amalfitana rimarrà la stessa di sempre. Ora verranno realizzate le strisce per la nuova sede stradale che avrà la stessa grandezza di prima, visto che sono stati tolti i posti auto proprio per consentire tali lavori senza creare troppi problemi alla viabilità. Quando cominceranno concretamente e come? I lavori cominceranno fra una decina di giorni circa in concreto, passate le piogge e realizzate le strisce, poi ci saranno piccoli scavi e tagli della vegetazione per preparare il terreno. Quindi mezzi piccoli. Successivamente, forse a gennaio, arriverà anche una gru di ben 25 metri, per poter realizzare tali lavori e il parcheggio multipiano sotterraneo, e quindi senza impatto ambientale. Alla fine sarà necessario anche un elicottero per la realizzazione dell’ascensore per il cimitero. I disagi non potranno non esserci, ma l’opera è funzionale all’interesse del paese e ha indubbiamente una valenza pubblica. Quello che emerge è la mancanza di posti auto, per i residenti sarebbero necessari almeno 300 posti e forse dopo si potrà anche ragionare sulla possibilità di liberare la sede stradale dagli autoveicoli.