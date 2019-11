Positano. Arriva la magia del Natale anche con gli zampognari

Dopo gli zampognari a Piano di Sorrento, come ogni anno, la magia del Natale arriva anche a Positano con gli splendidi zampognari che portano sempre ottima musica e allegria nelle nostre case, dando vita ad un’atmosfera unica. Nella foto vediamo Vincenzo e Nicola che non sono nuovi a Positano, poiché giungono spesso in Costiera Amalfitana da Padula nel Cilento, per portare quella tradizione che speriamo non possa mai decadere.

La coppia di zampognari è anche simbolo della presenza del tradizionale presepe napoletano Gli zampognari sono quei musicisti che prima del Natale, e in particolare durante il periodo della Novena dell’Immacolata Concezione, percorrono le vie cittadine in abiti tipici suonando motivi natalizi tradizionali. Generalmente suonano in coppia, uno la zampogna ed un altro la ciaramella o altri strumenti a fiato.

La coppia di zampognari che si esibivano a valle diventò una consuetudine talmente diffusa che è stata di fatto inserita tra le statuine immancabili in ogni presepe napoletano che si rispetti. Insieme alle statuette di Maria, Giuseppe, Gesù, del bue e dell’asinello, insieme agli angeli e ai pastori, ai re Magi, agli artigiani, deve figurare la coppia di zampognari.