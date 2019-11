Positano. Aperture invernali: Ohimà Brasserie e Collina Bakery aperti fino al 2020

Tra le innumerevoli attività che hanno disposto la chiusura invernale a Positano, non rientrano Ohimà Brasserie e Collina Bakery: due eccellenze positanesi pronte a stuprivi fino all’anno nuovo.

Ohimà Brasserie è il luogo ideale anche in inverno, oltre che nel periodo estivo, per lo splendido panorama che offre tutto l’anno, ma non solo. Una splendida location dove riunirsi per una buona tavola e stare in compagnia. L’ospitalità è all’ordine del giorno da Ohimà, che propone un’atmosfera accurata ma allo stesso tempo informale ed accogliente. Un bar curato tanto quanto la cucina fanno di Ohimà Brasserie una delle perle del panorama ristorativo di Positano, una giovane realtà sita in via Cristoforo Colombo 17, dove gusto, estro e tradizione sono di casa.

Anche Collina Positano Bakery, in una delle piazzette più caratteristiche di Positano, continuerà a servire ottime pietanze sia dolci che salate, fino al 2020. Collina Bakery gode di un ampio terrazzo, dal quale risulta facile diventare parte integrante di un ambiente tipico e suggestivo, come quello di Piazza Mulini.

Restare fermi sulle tradizioni con occhi attenti alle novità, la cura dei particolari e la dedizione sono i punti di forza di Collina Positano Bakery. Il gentilissimo staff di Collina è pronto ad offrire tutta la sua ospitalità in Via C. Colombo 1/3, Positano.